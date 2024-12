Rompe Taylor Swift récord de ventas con su libro ‘The Eras Tour Book’

En el pasado Black Friday, Taylor Swift amplió sus ganancias y se reafirmó como una figura legado comercial con el lanzamiento exclusivo de The Eras Tour Book , una edición limitada que alcanzó cifras de ventas históricas de nueva cuenta para la artista estadounidense.

Disponible únicamente en las tiendas Target, este libro vendió 814 mil copias en solo dos días, convirtiéndose en el debut más exitoso en ventas de un libro en 2024 y el más rápido en alcanzar este volumen en los últimos cuatro años, detalla elimparcial.com

El libro, de 256 páginas, incluye más de 500 fotografías inéditas de su gira The Eras Tour, reflexiones personales y detalles del detrás de cámaras de una de las giras más taquilleras de la historia. Con un precio de 39.99 dólares, se imprimieron dos millones de copias, anticipando su alta demanda entre los fanáticos de la artista.

Éxito comercial y musical, además de The Eras Tour Book, Swift lanzó el álbum recopilatorio The Tortured Poets Department: The Anthology, exclusivo de Target, con 35 pistas inéditas y versiones acústicas de sus éxitos.

Estas iniciativas refuerzan su modelo de negocio basado en productos de edición limitada y experiencias exclusivas para los fans.

Con una película, un álbum y un libro que conmemoran el cierre de la gira más grande de la historia, The Eras Tour de Taylor Swift rompió todo tipo de récords en taquilla cuando superó los mil millones de dólares en ingresos además de consagrarse como uno de los fenómenos más grandes de la música a nivel global.