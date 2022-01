Salir de Calibre 50 fue un acto de amor propio: Edén Muñoz

A pesar de que comienza de nuevo, no olvidará sus inicios y se queda con “una faceta súper chingona, yo creo, la más importante de mi carrera, es un volado el que me estoy tirando porque nadie augura que Edén tenga éxito".

Dijo “por favor, entiéndanlo y métanselo en la cabeza, que ellos me dieran contexto de infelicidad, eso es totalmente falso", explicó que se trataba más bien de algo interno, y de sentirse atado y no poder hacer cosas que le gustan, hablando específicamente de la música.

Un acto de amor propio

“Me está costando un chingo de terapia entender que es un ciclo y que lo tengo que cerrar y que se queda gente que quiero y que de repente así con las transiciones, duele y duele un chingo, pero también duele quedarme por el hecho de que no estoy pleno ahí, hay muchas cosas por dar, la decisión ya está. No solamente ustedes se sienten de la chingada, yo también me siento de la chingada, es complicado, pero es un ciclo y los ciclos se cierran y se abren", dijo Edén Muñoz sobre el capítulo que cerró con Calibre 50.

Fue muy claro al decir que no se trata de ser ególatra, si no que “al contrario, es un acto de amor propio, de mucha valentía, de evolución y entiendo perfectamente la postura de muchos de ustedes que todavía no les ha tocado o no son todavía lo suficientemente adultos o maduros para entender lo que es la evolución, la plenitud, los ciclos, los cambios", explicó.

Sobre la continuación de Calibre 50 apostó que sus tres ex compañeros tienen la suficiente capacidad para seguir con el proyecto, y dijo que tienen más oportunidades “incluso por encima de mí, porque ellos son tres, la capacidad de hacer buena música, de tomar buenas decisiones y realmente van a poder escuchar de Calibre, “Caballo”, “Érick”, “Gordo” y todo el equipo van a escuchar cosas buenas y de calidad y al final de cuentas también me emociona porque su éxito también es mío y el mío también es de ellos, esto es compartido".

Edén comenzó a calentar el terreno como solista al lanzar el tema Creo en ti, un cover de la canción que hizo famosa Reik. Pero será en estos días que adelante cual será su sencillo.