Edén Muñoz más allá de Calibre 50, esta es su historia

Después, el 1 de diciembre del 2021 de este año se presentó de manera sorpresiva en el Yaki Fest y se aventó unos palomazos con el ex vocalista de Banda El Recodo, pero ahora se sabe que dichos duetos saldrán de oficial a través de las plataformas digitales de música.

Ahora, en enero de este 2022, sus dos presentaciones privadas en eventos de Ricardo Nordahl, músico de Banda MS , y Sergio Lizárraga, líder de la misma, despertó la posibilidad de que en esta nueva etapa como solista estuviera en las filas de Lizos Music, hecho que se constituyó este lunes, y así marcó un adiós a 12 años de trabajo y 13 producciones musicales completas.

'El amor no fue pa´mí'

“Cuando no es pa' ti no es pa' ti”, dijo Edén Muñoz a través de un Tik Tok, en este video explica como el tema El amor no fue pa' mí, lo escribió en el 2013, y lo grabó junto a Calibre 50 en el 2015, sin embargo, no pasó nada con él, ni éxito, ni muchas reproducciones, ni premios, no previó nada, pero a la vuelta de cuatro años, en 2019, lo retomó Grupo Firme y ha sido uno de sus grandes éxitos, tanto que solo en Youtube tiene más de 221 millones de reproducciones.