Los actores mexicanos Salma Hayek y Demian Bichir, acompañados por Angelina Jolie, presentaron la película Without Blood en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

La presentación de la cinta dirigida por Jolie tomó un toque patriótico cuando fans le dieron a Hayek la Bandera Nacional, quien efusiva la ondeó.

Al grito de “Viva México”, Salma y Demian, en plena alfombra roja, mostraron su orgullo por sus raíces y por trabajar juntos por tercera ocasión, antes lo hicieron en Savages y In the Time of the Butterflies.