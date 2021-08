Scarlett Johansson y su marido, Colin Just, acaban de ser padres de su primer hijo en común, según informa la revista People, que cita fuentes cercanas a la pareja.

Lo cierto es que el embarazo de la actriz ha sido ina incógnita constante, pues ninguno de los dos se había pronunciado al respecto y tampoco trascendieron imágenes de la actriz.

Los rumores del supuesto embarazo comenzaron en junio, con la ausencia de Johansson de varios eventos importantes. Desde entonces, las especulaciones no cesaron.

Pero no fue hasta este martes cuando el medio norteamericano Page Six confirmó los rumores al asegurar que había sido el propio Just, en un espectáculo, quien comentó a la audiencia que estaba emocionado con su futura paternidad. “Estamos muy emocionados”, en palabras del comediante.

La sorpresa, sin embargo, llegó este miércoles, tan solo unas horas después de la confirmación, por parte del marido, del embarazo.

Johansson y Just han dado ya la bienvenida a su primer hijo juntos. La actriz de Viuda negra es madre de Rose, de 6 años, fruto de un matrimonio anterior.

Noviembre de 2010: La pareja se conoce en Saturday Night Live

La pareja se conoció creando un sketch de parodia para SNL en 2010. En ese momento, ambos tenían relaciones con otras personas: Johansson estaba casada con Ryan Reynolds y Jost salía con Rashida Jones. El sketch, escrito por Jost, combinaba dos programas de MTV, Teen Mom y My Super Sweet Sixteen, y en él Johansson interpretaba a una madre adolescente que daba a luz en su fiesta de cumpleaños.Hablando de sus recuerdos de su primer encuentro, Johansson dijo: “Parecía muy seguro de sí mismo en ese momento”.

“No sé si él se sentía así, pero en ese ambiente, si no tienes confianza como escritor, tus cosas simplemente nunca se producen”, dijo a The Hollywood Reporter en 2019.Jost, por su parte, comentó a Entertainment Tonight: “La primera vez que ella fue anfitriona fue el primer año que yo era escritor en el programa. Así que, como que nos conocemos desde entonces, ella es la mejor”.

Julio de 2017: Surgen informes de que la pareja está saliendo

En 2017 surgieron informes de que la estrella de SNL, Kate McKinnon, preparó a la pareja para una cita. Como informó The Daily Mail, la pareja fue vista en una cita en julio de 2017 en The Palm en East Hampton, unos meses después de que Johansson se divorciara de su segundo marido, Romain Dauriac.

Septiembre de 2017: Jost hace pública su relación

En la alfombra roja de los premios Emmy 2017, Jost fue preguntado directamente sobre los rumores relacionados con su relación con Johansson. En declaraciones a Entertainment Tonight señaló: “Ella es maravillosa. Está trabajando, así que si no, estaría aquí. Ella es bastante genial. Es difícil tener muchas quejas, ella es bastante increíble”.Unos meses más tarde, la pareja hizo su primera aparición pública juntos en la Gala del Museo Americano de Historia Natural.

Diciembre de 2017: La pareja es vista de la mano durante un sketch de SNL

Ese mismo año, Johansson retomó su papel de Ivanka Trump para un sketch de SNL que se hizo viral. Durante el monólogo de clausura del programa, que corrió a cargo de Kevin Hart, se vio a la pareja cogida de la mano. Puedes ver el momento a continuación.

Abril de 2018: Jost acompaña a Johansson a Avengers: Infinity War

La pareja debutó junta en la alfombra roja con mucho estilo en el estreno de Avengers: Infinity War en Los Ángeles el 23 de abril d2018. Anteses de esto, Johansson apareció en The Ellen DeGeneres Show, donde se le mostró una foto throwback de su novio con barba.

Mayo 2018: La pareja asiste junta a la Gala del Met

En mayo de 2018, la pareja hizo otra aparición pública juntos en la Met Gala.

Abril de 2019: Otro estreno de Avengers

Un año después de la última, la pareja volvió a la alfombra roja para otro estreno de Avengers, esta vez para Avengers: Endgame. La pareja apareció junta en el evento que tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Los Ángeles el 22 de abril de 2019.

Diciembre de 2019: Johansson dice que Jost es “el amor de mi vida” en SNL

Johansson volvió a ser presentadora de Saturday Night Live en diciembre de ese año, y transmitió lo mucho que quería a Jost durante un emotivo momento en el programa. La actriz mencionó sobre Jost: “Sólo quiero decir que este lugar significa mucho para mí. Tengo tantos amigos aquí, y conocí al amor de mi vida aquí”.

Octubre de 2020: La pareja anuncia su matrimonio

Como era de esperar debido a la pandemia, las noticias de la pareja eran escasas en 2020 hasta que dieron la noticia a través de un post de Instagram para Meals on Wheels America de que se habían casado en una “ceremonia íntima”. Llevaba por título “Jost Married”.

“Estamos encantados de dar la noticia de que Scarlett Johansson y Colin Jost se casaron el fin de semana en una ceremonia íntima con su familia inmediata y sus seres queridos, siguiendo las precauciones de seguridad de covid según las indicaciones de los CDC”, decía el post.

“Su deseo de boda es ayudar a marcar la diferencia para los adultos mayores vulnerables durante este tiempo difícil apoyando a @mealsonwheelsamerica. Por favor, considere donar para celebrar la feliz pareja haciendo clic en el enlace en nuestra bio”.

Apenas unas semanas antes de la boda, Jost se sinceró sobre sus planes con Ellen DeGeneres diciendo que esperaba que su copresentador de Weekend Update, Michael Che, se pusiera como objeto durante la ceremonia.

“Eso es parte de la razón por la que lo hemos pospuesto. Podemos verle preparándose para la boda, y pensamos que quizá deberíamos esperar otro día”, dijo en The Ellen DeGeneres Show.

“Quiero pedirle que haga una objeción en la boda. Mucha gente hace discursos, pero creo que estaría bien en ese momento, así que poca gente utiliza ese momento para objetar.”

Julio de 2021: Surgen por primera vez los rumores de embarazo de Johansson

Según un informe de Page Six, la pareja estaba esperando su primer hijo en común.“En realidad, Scarlett va a dar a luz pronto, sé que ella y Colin están encantados”, dijo una fuente a Page Six. Johansson comparte una hija con su ex marido Romain Dauriac; este sería el primer hijo para Johansson y Jost.“Scarlett está embarazada pero lo ha mantenido en secreto”, informó una fuente adicional al medio. “Ha estado manteniendo un perfil muy bajo”.

Agosto de 2021: El embarazo es aparentemente confirmado por Jost

Al parecer, Jost confirmó que Johansson está embarazada durante un espectáculo de stand-up a mediados de agosto. Según Page Six, estaba realizando una actuación de stand-up en el Ridgefield Playhouse en Connecticut, donde supuestamente confirmó la noticia a los fans en la audiencia.Jost dijo: “Vamos a tener un bebé, es emocionante”, según una fuente del público.