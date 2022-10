Dos días llevan los mazatlecos haciendo largas filas afuera del Estadio Kraken en busca de un boleto para el concierto que ofrecerán ahí los influencer Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja el 13 de noviembre.

En sus estados de Instagram, Loaiza compartió que está muy emocionda por la respuesta del público.

”Familia de Mazatlán, no saben lo emocionados que estamos también nosotros de esto que está pasando, nuestro corazoncito no cabe de amor, de verdad nosotros los amamos tanto como a ustedes como ustedes a nosotros, es un amor mutuo esto, gracias familia, de verdad no saben la felicidad que siento porque es Mazatlán, estamos cumpliendo un sueño juntos, de verdad muchas gracias”.

La influencer sinaloense compartió además videos de la gente haciendo fila, con música, cantando sus canciones y también compartió que los boletos estaban a la venta Internet.

“Familia vean eso, cancha agotado grada inferior agotado, solo queda grada superior, Oh my God, familia, vayan a boletomovil.com/evento”.

Y los boletos se agotaron, así se anuncia en la página.