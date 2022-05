$!Se despide Christian Nodal del amor: lanza el tema ‘Vivo en el 6’

Apenas una horas el cantante Edén Muñoz sorprendía a sus fans con el lanzamiento de su tema No sabía cuánto , a dueto con Michelle Maciel, para unas horas después el sonorense Christian Nodal llegara con el lanzamiento de su nueva canción titulada Vivo en el 6 , con video oficial en YouTube, el cual rebasa ya las más de 360 mil visualizaciones.

“Me retiro oficialmente del amor, pues no se me da, desde ahora seré amigo del alcohol y de la soledad. Hay peda esta noche para los despechados, ahí va la dirección pa’ los que me preguntaron. Vivo en el 6, calle de los excesos, entre las botellas, los cigarros y sus besos”, son algunos de los versos que se escuchan en la canción.

El tema como era de esperarse fue bien recibido por los fans del cantautor sonorense, el cual consideran se convertirá en otro éxito más para el intérprete de Botella tras botella.