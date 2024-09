Alejandro Speitzer es uno de los actores mexicanos con mayor proyección a nivel mundial gracias a sus protagónicos en series de Netflix como El Club y Alguien tiene que morir.

Actores y celebridades del medio del espectáculo reaccionaron con comentarios a su publicación.

“Así es!! Una locura que no parece tener fin”, comentó Sebastián Rulli.

“El secuestro abierto de una ciudad. Vamos a pretender que es normal y que no es para tanto”, comentó la actriz sinaloense Natalia Solián.

“Somos más los buenos”, añadió la cantante y actriz mexicana Vero Jaspeado.

La actriz Maite Perroni compartió una serie de emojis de manos arriba y energía, una carita con lágrimas y un corazón.

Los seguidores también hicieron comentarios.

“Gracias por unirte como paisano y VISIBILIZAR la situación mientras el gobierno se hace de la vista gorda dejándolos hacer de esta ciudad una zona de guerra”.

”Gracias por alzar la Voz, Culiacán no está en paz, Culiacán está viviendo una situación de terror”

“Hasta que alguien toca el tema Gracias estamos con la incertidumbre que va pasar el día de mañana no puede ser que nos tengan encerrados los que trabajamos honradamente, no es justo que nos quiten la paz y nos dejen miedo y angustia, mientras tanto el gobernador dice que no pasa nada. QUEREMOS PAZ CULIACÁN porque somos más los buenos, gente trabajadora, alegre y solidarios ❤️”.