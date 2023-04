“No se ni por donde empezar este mensaje ... Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa”, escribió la colombiana.

“Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural. Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que lehicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”.

Karol G aseguró que entiende las repercusiones que pudiera tener este pronunciamiento, pero más allá de sentir que es una falta de respeto para ella, es a las mujeres “que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”.

En redes su comentario fue aplaudido.

“La chimba. Llevas un proceso muy grande y largo de demostrarle al mundo que uno si se puede sentir cómodo en su cuerpo sin tener que rendirse ante las presiones de los medios, no tienes porque ceder en este momento y mucho menos callar ante algo que no te representa. Te amo por siempre y muy orgulloso de ti”, le escribió Daiky Gamboa.

“Te admiro tanto por exactamente ser la mujer que escribiría un mensaje como este. Eres divina por dentro y por fuera, y gracias por hablar sin miedo”, publicó Marcela García Caballero.

Los fans también le dedicaron mensajes:

“Real, no eres la de la portada, eres hermosa al natural”, “Natural te ves mucho mejor, hermosa”, “No hermosa, esa foto de la portada no eres tu para nada. No te pareces en lo absoluto. Es una mega falta de respeto que publiquen una foto, que aparte de no estar autorizada, este tan modificada”.