Con un par de fotografías y un video, el intérprete de Ya supérame mostró su paso por el hospital, desde el momento en el que se dirigía a la sala de operaciones, después cuando fue sedado por los trabajadores, sus acompañantes y su recuperación luego de salir del procedimiento médico que le realizaron.

Eso no fue todo, ya que informó a sus seguidores que la agrupación Grupo Firme podría tener una gira durante el 2023, por lo cual su concierto en el Foro Sol podría ser solo el inicio de un sinfín de fechas.

“Ya se armó la machaca Gracias a Dios diría mi abuelo, me han llegado un montón de mensajes ahorita que se me pase la anestesia me tomaré el tiempo de contestarles. Ahora si alisten las botas, sombreros, los mejores calzones que tengan o como quieran ir vestidos, pero de qué tenemos gira 2023 la tenemos, ya dieron luz verde los doctores”, comparte el cantante en su cuenta de Instagram.