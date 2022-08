El cantante Alberto Vázquez se unió a la petición de Aleks Syntek, al solicitar que se multe a los lugares públicos en donde se ponga reggaetón, ya que sus letras le parecen vulgares y corrientes, que denigran a la mujer.

“Me he dado cuenta que no soy sólo yo, que estoy a favor de que se multe a los lugares públicos que promuevan el reggaetón, ojo no estoy en contra de sus melodías, es a sus letras vulgares y corrientes”, indicó.

La molestia del cantante se debe a que él tiene un hijo de 12 años, quien le interesa que crezca sabiendo que debe de respetar a las mujeres, publicó el portal azcentral.com

“Tengo un hijo de 12 años ¿qué es lo que pretendo?, criarlo libre de elegir lo que le gusta, porque esta es su época y no la puedo cambiar, en mis tiempos. Sentado con mi madre y mi padre, escuchábamos música y de verdad es lo más hermoso en una familia, el romanticismo, porque no había nada que inquietara al escuchar una canción, y quiero que mi hijo aprenda a tratar a la novia, enamorarla cantándole “Adoro”, no creo que esa muchacha y su familia quieren escuchar decirle “vamos a perrear”, o estar sentado en algún restaurante y escuchar una letra vulgar, junto a tu madre, hermana, mujeres ¿te sientes agusto, escuchando esta música con tu familia?, expresó.

El intérprete de temas como Maracas y Olvídalo lamentó que hoy no se censure esta clase de letras que denigran a la mujer.

“Hoy todo se vale y están tan mal, por ejemplo hasta lo locutores ya no se miden en las palabras malsonantes, en vez de corregir sus invitados, se igualan. En mis inicios, quitó de la radio “Amanecí en tus Brazos” (de José Alfredo Jiménez), según porque era muy fuerte, a lo que me refiero, es que siempre ha habido de todo, en todos lados, pero existía algo que era la censura”, comentó.