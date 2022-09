$!Señala el actor Andrés García, estar viviendo sus últimos días de vida

“Quizás estamos viviendo los últimos días de Andrés García, porque se siente muy enfermo y muy débil, pero vamos a ver que nos dicen, que nos informan”, resalta el actor en espacio del video.

Para finalizar quiso aconsejar a los jóvenes que no beban tanto como él hizo durante su vida, recordando que él se bebió hasta la última botella de tequila y por eso está tan enfermo de cirrosis hepática a los 82 años.

“Quiero con toda amabilidad y cariño del mundo, advertirles a los jóvenes y a los que no son tan jóvenes sobre la cirrosis hepática, a mi me acaba de dar cirrosis hepática, yo ya cumplo 82 años, yo pensé son historias de nuestros papás, son cuentos, porque nunca conocí a nadie con esto, y quiero informarles, ojalá les sirva de algo, piénselo pues a los 82 años me acaba de dar cirrosis hepática y créanme que no es agradable”, resaltó el actor.

Además de informar la situación de salud del actor, Margarita también aprovechó para agradecer todas las muestras de cariño y apoyo, que para Andrés García son importantes.