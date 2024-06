“Cuando fue Ángela al auditorio, en la foto de pantalla de su celular hay una mano que está enseñando un anillo y un corazón. Está el anillo y ella le pintó encima un corazón rosa. Luego entonces nos checa que enseñe el anillo y luego que nos contaron que se casó en Italia”, resaltó.

Ante la pregunta de si Belinda y Cazzu habrían sido engañadas, la periodista respondió que ellas ya estaban enteradas que el cantante había estado con Ángela y que la quería, pero que en ese entonces su padre no le había permito formalizar una relación.

“Pues ya sabían que había andado con Ángela, o sea, que la quería y que su papá no los había dejado andar porque ya era muy chiquita, tenía 14 años. Entonces pasó el tiempo, anduvo con Belinda, anduvo con Cazzu, tuvo a la niña y regresó con Ángela pero regresó para casarse”.

Además afirma que se habían casado para que Pepe Aguilar permitiera la relación pues, supuestamente, eso haría que Nodal no pudiera concluir tan fácilmente su vínculo.

“Y entonces por eso Pepe no está enojado, está contento. Le han de haber dicho, ok, te la vas a llevar, pero casado. No que ya me la llevo y al ratito la boto, igual que las otras no”.