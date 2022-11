De acuerdo a los reportes médicos, la actriz ya no recibe antibióticos, y no no necesita asistencia respiratoria, y que además su estado de ánimo es bueno

La actriz Rebecca Jones se encuentra en mejores condiciones de salud luego de haber ingresado hace aproximadamente 10 días al Hospital ABC, Observatorio, en la Ciudad de México, tras detectarle neumonía y deficiencia pulmonar.

“Según reportes médicos, la actriz ya se encuentra sin medicamentos. Es decir, los antibióticos ya le fueron retirados, por lo cual ya no tiene esta necesidad de asistencia para respirar”, informó el reportero Daniel Aguilar en el programa Ventaneando.