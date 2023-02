“Es un daño reputacional gravísimo y él no midió las consecuencias”, dijo para luego precisar. “A Piqué le voy a dar un mensaje aquí, ojalá nos vea. Mira Gerard, has hablado en presente y yo hace años que no consumo. Como has hablado en presente, mis abogados me han pedido un examen de tóxicos que me lo voy hacer esta semana donde se va a ver que en mi sangre no hay cocaína, ni restos. Te vuelvo a decir, eso lo vas a tener que explicar a un juez”. Así, el internacionalmente famoso periodista precisó. “Mis abogados están preparando una demanda y en los próximos días se va a presentar una querella por injurias y calumnias”.

Hasta el momento no se sabe más al respecto, pero se prevé que Gerard Piqué, quien publicó hace una semana su primera fotografía con Clara Chía en redes sociales, siga acaparando titulares, pues la figura del ex futbolista continúa en el ojo del huracán.