Tras la muerte de la Reina Isabel II habrá cambios en la línea de sucesión al trono británico.

Uno de los más importantes es que los hijos del Príncipe Harry, Archie Harrison y Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, se han convertido automáticamente en príncipes.

Así lo establece la orden que dictaminó el Rey Jorge V en 1917, en la que se recoge que “los hijos de cualquier soberano y los hijos de los hijos del soberano tendrán en todo momento y disfrutarán del título de Alteza Real, con el título de Príncipe o Princesa antes de sus respectivos nombres de pila o sus títulos honoríficos”.

De acuerdo con Hola.com, finalmente se cumplirá el deseo de Meghan Markle que en más de una ocasión ha hecho referencia al “dolor” que sintió cuando se negó el título de Príncipe a su hijo Archie y del que habló en su entrevista con Oprah Winfrey en marzo de 2021.

Al preguntarle si era “importante” para ella que Archie fuera llamado Príncipe, la ex actriz dijo que no tenía ningún tipo de interés en la “grandeza” de los títulos oficiales, sino que iba más allá haciendo referencia al hecho de que “el primer miembro de color de esta familia no tuviera el mismo título que otros nietos”.

En un primer momento se pensó que Harry y Meghan habían renunciado a que su hijo recibiera esta distinción, sin embargo, tal y como contó la Duquesa, no fue así como sucedieron las cosas.

La mujer de Harry de Inglaterra reconoció que el título más importante para ella es el de “mamá”, pero quería que su hijo fuera Príncipe.

Meghan contó, y Harry lo confirmó posteriormente, que todo eso pasó mientras estaba embarazada de Archie, que nació el 6 de mayo de 2019.

“¿Cómo te explicaron que tu hijo, el bisnieto de la Reina, no iba a ser un Príncipe?”, preguntó Oprah. “En esos meses tuvimos una serie de conversaciones sobre que ‘no se le daría seguridad, no se le daría un título...’ y también se compartieron preocupaciones sobre cómo de oscura sería su piel cuando naciera”, respondió Meghan.