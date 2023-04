El 31 de marzo de 1995, la cantante fue baleada por la presidenta de su club de fans y amiga, Yolanda Saldívar, en una habitación de hotel de Corpus Christi, Texas. Tenía solo 23 años, se encontraba en un gran momento de su carrera, no sólo en la música, porque la joven había cumplido uno de sus grandes sueños, abrir una boutique en donde pudiera dar a conocer sus diseños.

De acuerdo con la versión de Saldívar, la puerta de la habitación del hotel estaba abierta y Selena se acercó para cerrarla y poder platicar, pero al momento de pedirle que no cerrara se le fue el tiro. El juicio se llevó a cabo hasta octubre de 1995.

En el 2020 se dio a conocer una entrevista que Yolanda dio para el programa de televisión “Primer Impacto”, de la cadena Univisión. Según explicó, ella no quiso asesinar a la artista y argumentó que fue un accidente que se dio cuando intentó suicidarse, pues la pistola estaba arriba de la cama, y la tomó para acabar con su vida. Reveló que se puso el arma en la sien y le pidió a la cantante que se fuera, pero no quiso.

Si bien el inicio de la agrupación era para presentarse en fiestas de quince años, eventos familiares y escolares así como espacios frecuentados por mexicanos, el grupo en un par de años daría origen a una de las estrellas de la música vernácula mexicana más importantes de la historia.

Entre 1981 hasta 1987 fue que la popularidad de Selena y Los Dinos, con el control de su padre, fue acrecentándose en el sur de los Estados Unidos y era la vocalista, que con una voz privilegiada llamaba la atención del público que en un inicio no aceptaba la propuesta del grupo familiar. Así, en 1989, cuando se forma la división latinoamericana de EMI Music, Selena es firmada por la disquera junto con la banda, sin embargo, la mirada estaba puesta en ella.

En varias ocasiones, Selena manifestó su intención de experimentar con otros géneros musicales como el pop y el rock, influenciada también por su esposo Chris Perez, quien tenía su propia banda de rock, sin embargo, su padre quien no permitía a la cantante trascender debido al éxito que el Tex-Mex y la technocumbia estaban asegurando a la cantante y por ende a su familia.

En 1994, Selena incursionó en el mundo de las boy bands y colaboraó con Barrio Boyzz en la canción Donde quiera que estés (Wherever You Are), si bien ninguno de los dos artistas se conocía, fue una de las canciones de mayor éxito para ambos.

Amor Prohibido, el último álbum que Selena lanzó antes de su muerte, es su obra maestra. Tiene bandas sonoras de membrillos, barbacoas y rupturas violentas, aprovechando el tipo de sufrimiento romántico que te deja llorando en el suelo de tu habitación.

Amor Prohibido es una declaración sobre el potencial estético ilimitado del tejano, un género folclórico de la clase trabajadora que incluyen el acordeón, el bajo sexto y ritmos de géneros checos y alemanes como la polca y el vals.

En más de 11 pistas, ella y Los Dinos amplían los límites de la tejana y la cumbia, deformando elementos de R&B, reggae y música electrónica en canciones eminentemente pegadizas de amor y pérdida.

El tema fue un éxito de taquilla comercial y sigue siendo el álbum tejano más vendido de todos los tiempos. Pero lo que es más importante, es un atisbo de todos los rincones de la música pop que Selena estaba comenzando a explorar, tanto en inglés como en español.

Selena y su pasión por la moda

Selena buscaba salirse del arquetipo de estrella de norteño así como de la línea que Abraham Quintanilla marcaba y era su gusto por la música disco y pop lo que llevó a la cantante a integrar elementos de moda en sus vestuarios e incluso en la mezcla de ritmos que integraba a sus álbumes.

Hoy se puede encontrar la cara de Selena en velas, bolsos y carteras; tazas de café, camisetas de bandas al estilo de los 90 y carteles impresos; cojines, ambientadores.