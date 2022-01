Silvia Pinal y Alejandra Guzmán reaparecen en redes tras su contagio de Covid-19

A principios del 2022, la actriz cedió una entrevista para Ventaneando, donde aseguró que ya se encontró libre de Covid-19 y estaba recuperándose en su casa: “¡Claro que ya no tengo nada y buen trabajo me costó! Me siento perfecta, me siento muy bien, me siento con ganas de vivir, con ganas de reír, con ganas de correr y todo eso”, declaró.

Alejandra Guzmán dio a conocer que había contraído el virus por segunda ocasión el pasado 4 de enero, esto a través de un comunicado que publicó su equipo de trabajo. La hija de Enrique Guzmán presentó síntomas leves, por lo que ya se encuentra mucho mejor.