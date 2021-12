Familia de Silvia Pinal asegura que la actriz se encuentra ‘bien y tranquila’

La modelo Michelle Salas, bisnieta de Pinal e hija del cantante Luis Miguel y la actriz Stephanie Salas, publicó una foto de Navidad en la que expresó tener “un vacío”.

“Esta Navidad no encuentro tantas palabras como me gustarían ya que hay un pequeño vacío en mí. Y aunque estoy tranquila de que todo está bien, la falta que ella me hace y que me hacen mis seres más queridos es primordial para alcanzar la felicidad absoluta en mí”, expresó Michelle en su Instagram.

La enfermedad de Pinal ha sacudido al público mexicano porque es considerada la “última diva” del cine nacional, gracias a sus famosos personajes y una carrera que data desde 1949.

La actriz mexicana saltó a la fama internacional con el director español Luis Buñuel, quien la incorporó en películas como Viridiana (1961), El ángel exterminador (1962) y Simón del desierto (1965).

La artista también ha destacado por su papel en la televisión, donde condujo el icónico programa Mujer, casos de la vida real por más de 20 años desde 1985.

“Gracias a todos los que han estado al pie del cañón y a todos ustedes por sus buenos deseos, apoyo y cariño”, escribió al respecto Stephanie Salas en su Instagram.