En esta charla con los jóvenes, dijo, desea compartirles su experiencia, su historia dentro de la música, con el deseo de motivarlos a seguir adelante en su deseo de triunfar en lo que deseen hacer, ya sea en la música o creando contenidos para las redes sociales, en la que van a experimentar diferentes etapas en su vida, y que mientras no se rindan, con fe y esperanza, todo se hará realidad.

Señaló que a tres décadas de distancia, él sigue siendo el mismo hombre de siempre, sencillo en su persona y en su esencia, y con las mismas ganas de seguir creciendo, pero ahora mucho más centrado, crítico, más observador, buscando talento, que de sobra hay mucho en Sinaloa.

Lizárraga resaltó que a sus 48 años, el sigue divirtiéndose en el escenario, dándole a cada una sus facetas su valor de importancia, seriedad y respeto, enalteciendo una vez más su disciplina para hacer bien las cosas, pero cuando se trata de cotorrearla y pasarla bien, sigue siendo el mismo.

Respecto a si hay una fórmula de la que se ha valido para alcanzar el éxito que ha logrado con la Banda MS, la cual hoy está celebrando sus 20 años de aniversario, señaló que no hay mejor que la honestidad, la disciplina, el trabajo en equipo, las buenas relaciones humanas, pero sobre todo, las ganas de hacerlo, de triunfar, algo que se logra solo con trabajo.

“Hoy estamos celebrando 20 años, y estamos felices, lo hemos celebrado a lo grande, porque no ha sido fácil, todos en la agrupación estamos muy contentos, ustedes lo han visto, lo han vivido con nosotros en todo lo que hacemos, y no queda nada más que decir gracias al público por todo su apoyo y cariño estos primeros 20 años”.

Preparan disco aniversario

Tras su celebración del 20 aniversario, muchas han sido las colaboraciones que la MS ha presentado en sus redes sociales con figuras como Snoop Doog, Mario Domm, Fuerza Regida, Christian Nodal, Edén Muñoz, Carin León, y uno de los más esperados del momento, junto a Ice Cube.

Al respecto, Lizárraga comentó que para celebrarlo se está trabajando en una producción de aniversario, la cual no necesariamente será en enfocada en las colaboraciones que han hecho.

“Estamos preparando un nuevo disco de aniversario donde haremos un homenaje a la historia de la MS, a la música de la banda a lo largo de estos 20 años, será un disco recopilatorio con lo mejor de la MS, peor es algo en lo que se está trabajando”, precisó.

Conocido por ser un ejemplo en su ámbito, el músico y empresario mazatleco compartió con los jóvenes creadores que para él la música es un gozo, es alegría, es estar en contacto con el público creando en ellos toda clase de emociones, el cual alterna con sus otras facetas.

“Dejé la tuba, para convertirme en productor y empresario porque el mismo camino me llevó a ello, en una industria que ha crecido a pasos agigantados, experimentando una evolución constante, pasando del disco de vinil, a lo que es hoy las plataformas digitales y redes sociales, llegando a lugares inesperados, algo que no esperaría una banda de Regional Mexicano”.

Recordó que en sus inicios como Banda MS, cuando nadie los conocía, empezaron amenizando fiestas, bautizos, bodas, 15 años, borracheras, pero hoy la historia a 20 años de distancia es otra, hoy llenan palenques, estadios, festivales de música, con reconocimiento internacional.

Dijo que gracias a temas como El 24, Mi mayor Anhelo, fueron las primeras canciones que empezaron a darle popularidad a la banda, lo que les hizo salir del puerto hacia otras ciudades del país, tocando ya no en fiestas, sino discotecas, y espacios más grandes donde la gente pagaba por verlos y escucharlos.

Fue con el tema de El Mechón con el que la MS dio el salto a la internacionalización, llegando las visas para viajar a Estados Unidos, y Centroamérica; luego llegaron otros temas que se convirtieron en un impulso para la agrupación en el tema de proyección.

Durante la charla Lizárraga compartió su experiencia junto a Snoop Doog, y de como su encuentro y colaboración sucedió de la manera más orgánica e inesperada, siendo él rapero el que quería conocer a la banda ya que era su fan, de quienes escuchó el tema Tengo que colgar.

”Snoop Dogg es un apasionado de la comunidad latina, y fue en un viaje a Los Ángeles donde me encontré por primera vez con él, siendo su representante el que me dijo que Snoop quería hacer una canción con nosotros, y lo que pensé es, qué podíamos hacer con él, ya que es una figura mundialmente conocida, con una vibra muy buena, creamos el tema, lo enviamos, él grabó su parte, pero no pudimos hacer el video en Mazatlán por la pandemia, optando por hacer una caricatura, y la respuesta fue genial, ya después hicimos el video y fue un hitazo”.

Así como esta, Sergio Lizárraga compartió otras muchas experiencias al frente de la agrupación, las cuales le han abierto muchas puertas dentro y fuera de México, y que con su trabajo ha buscado darle una mayor proyección a la agrupación, y que así como lo ha hecho él, otros más pueden hacerlo, por ello, invitó a los jóvenes que no dejen de crear, de confiar en lo que hacen, dejando claro que si algo sobra en Sinaloa es talento.

“Los Sinaloenses somos muy talentosos, somos personas cálidas, dicharacheros, con mucho carisma y conexión con el público, y esto bien dirigido puede provocar muchas cosas grandes y positivas, y el mensaje es este, no se rindan, no es fácil, crean en ustedes, trabajen en equipo, van a fracasar muchas veces, eso es de ley, pero llegará el momento en que la vida y el destino los premiará, no busquen ser famosos, busquen conectar con su público, solo así moverán masas, y serán reconocidos, y cuando eso llegue, hay que mantenerse así por muchos años, y esto se logra con disciplina”, resaltó el empresario.