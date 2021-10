Sinaloa sabe a música, danza y gastronomía

Al presumir lo mejor de Sinaloa no puede faltar la música y la danza; fue así como aderezaron la presentación del documental A qué sabe Sinaloa , realizado por Noroeste.

Los chefs seleccionados cuentan en el documental, desde sus cocinas, sus experiencias y visión de la gastronomía sinaloense, pero además de protagonizar el documental, también fueron las estrellas de la noche, al preparar los platillos que en esa ocasión se degustaron, todos menos Diego Becerra y María Dolores Balderrama, quienes por asuntos personales no pudieron asistir.

Durante la cena subieron al escenario los integrantes del ensamble Pop Concert, integrados por ex alumnos del Centro Municipal de Artes, quienes comenzaron la velada musical con el tema Perfect, que hizo mundialmente conocido el cantante Ed Sheran.

Una a una fueron cayendo las melodías, todas icónicas de pop inglés como Thousand years, Watermelon sugar, Diamonds y Like a virgen, estos dos últimos éxitos de Rihanna y Madonna, respectivamente.

La intervención de Pop Concert cerró con los temas Shallow, ganadora de un Premio Óscar en 2019, y que interpretan Lady Gaga y Bradley Cooper; el éxito de Adele, Set fire to the rain, y la canción Sweet child of mine, de Guns N’ Roses.