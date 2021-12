Este año se separó Horóscopos de Durango , pero no fue el único cambio que hubo en la vida de Vicky Terrazas , pues se convirtió en madre en el mes de julio, a los 44 años.

Naomi Campbell

La modelo Naomi Campbell se convirtió en mamá a lo 50 años de edad, su bebé llagó a sus brazos el 18 de mayo de este año y la presentó diciendo: “Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre, tan honrada de tener esta alma gentil en mi vida, que no hay palabras para describir el vínculo de toda la vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay amor más grande”.

Naomi no ha revelado cómo nació su bebé. Sin embargo, varios medios aseguran que habría sido a través de un vientre de alquiler.