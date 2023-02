Protagonizada por Damián Alcázar, Alfonso Herrera, Joaquín Cosío, Ana de la Reguera, Ana Martín y Angelina Peláez, la cinta se estrenará en más de 3 mil pantallas en todo México el próximo 23 de marzo.

La sinopsis de la película reza así:

“Veinte años atrás, Pancho Reyes, un próspero y “aspiracional” hombre de clase media, abandonó su pueblo natal y se olvidó por completo de su numerosa y paupérrima familia. Un día, recibe una noticia inesperada cuando su padre le informa que su abuelo, Don Francisco Reyes, un viejo y rico minero, acaba de fallecer, y que él es parte de su testamento y posible heredero. Motivado por la codicia, Pancho decide regresar al remoto pueblo de La Prosperidad para reunirse con su distanciada y resentida familia, y lleva consigo a su mujer, sus hijos y su criada. Pero la sola presencia de Pancho, el favorito de su abuelo, considerado por toda su familia como un arrogante e ingrato fanfarrón; y la posibilidad de que sea uno de los herederos en el testamento, despiertan viejos sentimientos de envidia y odio que se han mantenido a flor de piel durante mucho tiempo, provocando una gran batalla. Una especie de guerra en la que todo está en juego para luchar por la herencia entre Pancho y su campechana y vulgar familia: Los Reyes de la Prosperidad”.

Al elenco estelar se suman: Zaide Silvia Gutiérrez, Silverio Palacios, Sonia Couoh, Cuauhtli Jiménez, Enrique Arreola, José Sefami, Salvador Sánchez, Luis Fernando Peña, Mayra Hermosillo, Fermín Martínez, Enrique Arreola, Natalia Quiroz, Mauricio Issac, Leticia Huijara, Adriana Louvier, Edwarda Egurrola, Vico Escorcia, Alex Perea, Marius Biegai, Raphael Camarena, Mayté Fernández, Daniel Raymont y Amaury Reyes.

¡Qué viva México! se aleja de Netflix

El humor, el sarcasmo y la sátira que distingue el cine de Luis Estrada en cintas como La Ley de Herodes (1999) arribaría a Netflix con llegada de esta película, producida por la plataforma. Sin embargo, a punto de su estreno el pasado 16 de noviembre, esto se frenó.

El filme, que logra ser “una metáfora de todo un país y que cuestiona nuestros valores, anhelos, y, sobretodo a nuestra idiosincrasia”, como lo adelantó anteriormente su director, se separó de Netflix en busca que la cinta tenga un paso fuerte en cines, Luis Estrada compró los derechos de su cinta y ahora busca un nuevo distribuidor.

En entrevista para el periódico Reforma, Luis Estrada aseguró que no es la única dificultad que atravesó con ¡Que viva México!, pues para poder realizarla no logró contar con el apoyo del Estado y se enfrentó el rechazo de las instancias públicas del Gobierno de López Obrador.

“A mí me aplican la Ley de Herodes a cada rato”, resaltó para el periódico. “Pues resulta que en este Gobierno dizque progresista, dizque de izquierda, cinco veces me rechazaron esta película, punto final. Pónganle la etiqueta que quieran: censura preventiva. No quiero jugar a eso. Yo sí me he enfrentado de veras a la censura, sobre todo con La Ley de Herodes“, dijo Luis Estrada al Reforma.

Damián Alcázar, éste último reviró a la supuesta censura por parte del Gobierno y deslindó a Obrador.

“Yo creo que no hay censura por parte del Gobierno. No sé bien qué dijo Luis. No le apoyó IMCINE. Pero creo que fueron las personas que están en IMCINE, me imagino, o que están en Cultura. El Presidente no tiene absolutamente nada que ver con eso. Nada. Ni el Secretario de salud, ni el Secretaría de Energía, ni la de Educación, es la gente que está ahí [en el IMCINE]”, destacó para este diario en noviembre pasado.

“Si hubieran sido otras personas que están en el IMCINE, te aseguro que le dan el presupuesto, porque Luis Estrada evidentemente va a hacer una gran película. No hay manera de que no hará una gran película. Luis es el mejor director de cine en México y además cada película que hace es un éxito y la gente lo está esperando. Los detractores de Luis y míos, incluso, y los admiradores del cine que hacemos Luis y yo. Y ahora evidentemente con Poncho Herrera que esta maravilloso, Anita de la Reguera que está formidable, mi amigo Joaquín Cosío que está muy bien, realmente te va a sorprender”.

No obstante, a pesar de los cambios en su estreno, la cinta podrá verse posteriormente en Netflix después de su paso en cines, aunque aún no hay fecha de estreno y el tráiler de la película ya no se encuentra disponible en le canal de YouTube del servicio de streaming.

“No hay censura de parte de que no vaya a salir, por supuesto que va salir, Luis se pelió en buena lead con la plataforma para que le dieran a él chance de hacer toda la promoción y la premier de la película, por eso se detuvo, no porque el Gobierno haya dicho ‘no, que no se estrene’, eso hay que aclararlo. No hay censura”.

*Con información de Bianka Estrada