Hasta el 1 de abril se retrasará el estreno de la película “Morbius”, que protagoniza Jared Leto, informó Sony Corp, a través de un comunicado.

La cinta ha sido pospuesta varias veces durante la pandemia del Covid-19 y la última fecha prevista de estreno había sido el 28 de enero.

Para los operadores de cines, el retraso es un contratiempo mientras intentan recuperarse de los prolongados cierres during the crisis de la pandemia.

De acuerdo con Forbes.com.mx, cadenas como AMC Entertainment, Cinemark Holdings Inc y Cineworld Group han estado celebrando el éxito de ventas de entradas de Spider-Man: No Way Home de Sony.