Miles de fanáticos esperan el próximo 19 de enero cuando se anuncie de manera oficial el reencuentro de RBD. Pese a la ausencia de Poncho Herrera , quien aclaró que no participará debido a sus compromisos laborales y descartó que no se trate por un conflicto de dinero, la noticia mantiene viva la nostalgia no sólo en los fans, sino también entre los integrantes del grupo.

Prueba de ello, fue el reciente palomazo de Anahí en el legendario antro Baby’O de Acapulco. Luego de visitar a su amigo, el actor Andrés García, quien en los últimos meses ha presentado problemas de salud, la cantante aprovechó su estancia en el puerto para disfrutar de una divertida noche junto a su familia y amigos, detalló quien.com