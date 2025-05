Entre cada canción dio breves explicaciones; “La escribí por accidente, solo estaba leyendo los viejos mensajes de texto de un celular que tuve”, expresó sobre su nuevo tema Old Phone que pertenece a su nuevo álbum que saldrá el próximo 12 de septiembre.

Otra nueva canción que cantó fue Azizam, de la cual comentó que fue la primera que terminó del nuevo disco. Tras la salida de su material expandirá su gira mundial actual y confirmó que México está en la lista.

“Espero regresar a dar un concierto en México el próximo año”, dijo Ed causando mucha emoción entre los fans presentes.

Durante el concierto también se dio tiempo para compartir que disfruta mucho la convivencia con sus fans y recordó sus primeros días en la música.

“Después de giras de estadios es reconfortante hacer estas convivencias con fans, de hecho así tocaba en lugares como este, cuando tenía 17 años, pero nadie me conocía en ese entonces”, agregó en retrospectiva de su exitosa carrera.

Acompañado de trompetas, guitarras y otros instrumentos de cuerda interpretó sus temas más conocidos como Shape of you y Thinking Out Loud, en esta última fusionando su voz con Elena Rose.

Cerró con las canciones Parting Glass y Afterglow se puso de pie sobre una silla para que todos los asistentes tuvieran una mejor visibilidad. Al terminar agradeció nuevamente a sus fans y salió del lugar sin tiempo para fotos ni autógrafos.