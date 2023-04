Disney Plus lanzó el anticipo del documental “SUGA: Road to D-DAY”, en el que Suga, integrante de BTS, emprende un viaje por carretarea en varias ciudades, como Seúl, Tokio, Las Vegas, Malibú y San Francisco, entre otras.

En tanto, emprenden proyectos en solitario.

Suga prepara actualmente su gira en solitario bajo el nombre de Agust D, que comienza el próximo mes en los Estados Unidos y visitará Indonesia, Tailandia, Singapur, Seúl y Japón.

La plataforma de Disney Plus ofrece a las fans de BTS el concierto Permission to dance, ofrecido en Los Ángeles, y el documental J- hope in the box, sobre J-Hope, el rapero y bailarín estrella de la banda.