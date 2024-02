La intérprete de Luz sin gravedad no censuró ni ocultó el nombre de Christian Nodal, quien hasta el momento no ha reaccionado ni dado ninguna declaración tras el estreno de Cactus, canción que está llena de referencias a él.

La publicación de Belinda no pasó desapercibida en redes sociales y algunos usuarios dejaron su reacción en Twitter, comentando que la cantante “no le tenía miedo a nada”, otros que ella no necesitó colaboraciones para convertir su canción en un éxito.

“Hoy quiero sacar todo esto que lleva cargando mi corazón, porque la terapia ayuda pero la música sana más cab..., y al final no hay bien sin mal y el dolor se pasará. Yo volví, Beli-ca. Mi pecho no es bodega, todo pa’ afuera, lo que me hace mal se va pa’ la mierd..., no fuiste lo que esperé de ti, carajo, como me hiciste sufrir”, versa la canción.

“Bebo, salud por tu recuerdo. Me costó mil pedas no llamarte cruda y hacerme la dura. Bebo, salud por todos los besos. ¿De qué sirvió tatuarte mis ojos pa’ luego borrarlos con otros?”.

Cabe destacar que el tema a dos días de haber sido lanzado en la plataforma de YouTube rebasa los 6.8 millones de visualizaciones, mientras que La Intención, tema de Nodal y Peso Pluma se encuentra en los 6.6 millones de vistas, lanzado hace más de una semana.