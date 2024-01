Si alguien tiene el propósito de empezar muy bien este 2024, esa es Yailin. Además de poner punto final a su tormentoso romance con Tekaski 6ix9ine, la cantante lanzó a la venta su nuevo jabón íntimo en intivitalaflor.com.

“Adiós 2023 no me quejo de nada, fuiste mi mejor año porque me diste a mi hija Cattleya, lo más hermoso y lo que más amo en mi vida”, escribió en sus redes sociales la empresaria. “Bienvenido 2024 aquí estoy lista para ti, con actitud positiva para vivirlo mejor que ayer, afrontando los retos que se me presenten porque sé que Dios estará conmigo como siempre”.

Horas después de anunciar orgullosa su nuevo proyecto, la intérprete de Mia, anunció que su cuenta de Instagram había sido cerrada. “Me suspendieron la cuenta de jabón íntimo”, escribió en una de sus historias de su cuenta de Instagram personal. “Seguiremos tomando ordenes”.