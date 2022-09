Además, dividió a sus letras en tres categorías: La primera de ellas es pluma –pensando más en lo anticuado-, seguida de Pluma estilográfica con referencias modernas.

La tercera es pluma de gel brillante, que calificó como frívola, despreocupada, animada y sincronizada con el compás. “A estas letras no les importa si te las tomas en serio o no porque ellas mismas no se toman en serio”, explicó la cantante.

“Escribir canciones es el trabajo de mi vida, mi pasatiempo y mi emoción sin fin. Me conmueve más allá de las palabras que ustedes, mis compañeros, decidieran honrarme de esta manera por el trabajo que todavía estaría haciendo si nunca hubiera sido reconocida por ello”.