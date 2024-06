Kelce se abanicó, bailó y le sonrió a Swift mientras sus bailarines la ayudaban con un cambio de vestuario en el escenario, de acuerdo con cnnespanol.cnn.com.

Swift se volvió hacia Kelce y pareció lanzarle un beso, para luego cantar “I can do it with a broken heart”.

Esta intervención ocurrió durante la última noche de Swift en Wembley, y formaba parte de una nueva sección del espectáculo llamada Tortured Poets Department.

Así, la dinámica habitual del concierto cambió cuando Kelce, en lugar de uno de los bailarines de Swift, asumió la responsabilidad de llevarla en brazos, un gesto que añadió un toque mucho más personal y romántico a la actuación.

El sketch se había incorporado previamente al programa de Swift en mayo después de que ella renovara su lista de canciones del Eras Tour para agregar algunas canciones de su nuevo álbum, lanzado en abril.

El sábado, Swift publicó una foto de ella con Kelce posando para una selfie con el Príncipe William y sus dos hijos, el Príncile George y la Princesa Charlotte, quienes asistieron a su concierto para celebrar el cumpleaños número 42 del Príncipe de Gales.

La instantánea es la primera foto de Kelce que Swift ha compartido en su cuenta principal de Instagram, marcando su publicación “oficial de Instagram”.

Swift y Kelce empezaron su relación sentimental el pasado septiembre.