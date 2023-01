En los últimos meses comenzó a circular un rumor en el cual se reveló que la cantautora Taylor Swift llegaría a México gracias a la gira The Eras Tour con la cual promociona su más reciente material discográfico titulado Midnights, sin embargo, estos rumores podrían convertirse en una realidad y la intérprete de 33 años de edad estaría pisando tierras mexicanas en los últimos meses de 2023.

Tres meses atrás, la intérprete de Anti-Hero compartió el anuncio de su gira The Eras Tour. “Estoy encantada de anunciar mi próxima gira Taylor Swift: The Eras Tour, un viaje a través de las eras musicales de mi carrera (pasado y presente) La primera etapa de la gira será en estadios de los Estados Unidos, con fechas internacionales que se anunciarán tan pronto como podamos. No puedo esperar para ver sus hermosos rostros ahí fuera. Ha pasado mucho tiempo”, escribió en sus redes sociales.

Junto a esta noticia, señaló que la gira contaría con varios invitados, entre ellos, Paramore, Beabadoobee, Phoebe Bridgers, girl in red, Muna, Haim, Gracie Abrams, GAayle y Owenn. Asimismo, el tour dará inicio el 18 de marzo, en Glendale, Arizona en Estados Unidos.