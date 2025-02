Se informó también que las cenizas de la cantante serán llevadas el viernes 21 de febrero a la Ciudad de México, a Casa Paquita, donde también se le hará un homenaje, aunque también se habla de un posible homenaje más en Bellas Artes, el cual podría durar de dos a tres horas, para posteriormente transportar de nuevo sus cenizas a Veracruz.

Sin embargo, esto aún no está confirmado por la familia o la Secretaría de Cultura. Lo que sí está confirmado es que tras el homenaje en Casa Paquita, las cenizas de la cantante regresarían a Xalapa, señala excelsior.com

Dejó todo en orden

Francisco Torres, mánager de Paquita la del Barrio, habló con varios medios de comunicación y mencionó que la cantante había dejado en orden su testamento.

“Ella dejó arreglados sus papeles. Ella destinó sus bienes y sus situaciones a quien ella decidió en pleno uso de sus facultades mentales y eso también es muy bueno”.

También comentó que a Paquita no le gustaba hablar de la muerte y tampoco decir qué es lo que le hubiera gustado que se hiciera en su funeral.

“Ella no le gustaba que le habláramos de la muerte, no le gustaba que le dijéramos que le gustaría, ella jamás. Cuando íbamos a los shows y en los camerinos tenían la distinción de poner flores y decía: ‘no me pongan eso, parece que me voy a morir’”, dijo.