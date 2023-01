Emocionada, ansiosa, y con todo el deseo de poner en alto a su tierra, así es como se encuentra Bratty, la joven cantante sinaloense y la única mexicana que se presentará en la próxima edición del Festival de Música de Coachella 2023, en Indio, California. De visita en este rotativo, la joven de solo 22 años de edad, cuyo nombre real es Jenny Abigail Juárez Vásquez manifestó su felicidad de formar parte del cartel de artistas que este año lo conforman figuras como Bad Bunny, Blackpink, Rosalía, Frank Ocean, y muchos más.

La cantante actualmente con dos producciones discográficas. ( )

“Estoy muy contenta por esta invitación, es algo que no me lo esperaba, me tomó desprevenida, y cuando me lo dijeron simplemente no lo creía, es un sueño hecho realidad, y llega cuando menos me lo imaginé, y estoy muy emocionada, ansiosa, nerviosa, pero sobre todo contenta por esta invitación”, dijo Bratty. Aquella chica que empezó a los 16 años cantando en restaurantes y espacios públicos en Culiacán, con el deseo de ser escuchada, hoy llevará su música a uno de los escenarios más importantes a nivel internacional. La culiacanense compartió que su presencia en este reconocido festival, se debe principalmente a la invitación que hizo una agencia de Estados Unidos a la disquera a la que pertenece Bratty, a lo que está envío su portafolio de artistas, siendo Bratty la elegida para formar parte de su cartel de artistas invitados, siendo además la única mexicana que se presentará en este evento.

Aunque el cartel fue presentado hace apenas unos días, Bratty supo que acudiría al festival en noviembre del 2022, sin embargo, espero a que saliera de manera oficial el programa, para compartirlo en todas sus redes sociales, en las que felicitada por todos sus seguidores, destacando que este es un gran logro en su carrera musical. “Yo no tenía idea que sería la única mexicana que participaría en este evento, y cuando me enteré de esto por otros medios, pues me llena de orgullo, pero también me compromete a dar lo mejor en este evento, al igual que a mis compañeros, porque somos cuatro los que van conmigo, y creo que ninguno estaba preparado para esta noticia, y para mí, tocar en Coachella es el máximo de los sueños cumplidos, porque era algo que yo veía muy lejano por realizar, lo deseaba mucho, pero al mismo tiempo al que tal vez nunca pasaría, y finalmente pasó”. Bratty compartió que para su presentación está preparando un setlist especial, ya que participación sobre el escenario será de 45 minutos, por lo que se encuentra ahora en la selección de los temas junto a su equipo, con la idea de llevar un programa que conjugue gran parte de lo que es su proyecto musical, el cual se distingue por en un concepto de bedroom pop/garage/surf.

La cantante ha hecho colaboraciones con figuras como Metronomy, Cuco, Mon Laferte, Girl Ultra,, Depresión Sonora, Rojuu y Ximena Sariñana. ( )

Sus inicios Bratty comenzó su carrera en la música los 16 años de edad, embarcándose en un viaje sin retorno, tocando en restaurantes y espacios musicales de la escena local culichi. Inició en un formato acústico y a una sola voz. Paralelamente a esto, se dedicó a producir su primer álbum desde su habitación. En marzo de 2018, lanzó su primer EP debut llamado Todo está cambiando, conformado por cinco canciones y un interlude. Más tarde, su sencillo llamado Sobredosis de Tempra así como las canciones de corta duración se colocaron en playlists, conciertos y bibliotecas sonoras de todo el país. Cabe mencionar que su canción Aquí fue programada en la radiodifusora KEXP de Seattle.

En 2019, publicó su sencillo Ropa de bazar al lado de Ed Maverick, que hasta ahora cuenta con cerca de 100 millones de streams. Su disco debut, Delusión está conformado por siete temas y un bonus track de donde se desprende su exitoso tema Honey, y No Estás. Entre las principales influencias musicales que denotan a la cantante se encuentran figuras como Snail Mail, Cherry Glazerr, Billie Eilish, Clairo, No Vacation, BestCoast, entre otros. Actualmente, Bratty es una de las primeras mujeres mexicanas más jóvenes en abrir paso en la escena independiente nacional. Durante pandemia, la cantante mexicana no se durmió en sus laureles y se dedicó a crear música.

Es así como a inicios de 2021 estrenó junto al español Carlos Sadness una nueva versión de Chocolate y Nata. Luego, regresó al escenario para ser parte de la Noche Sad junto a Daniel Quién, Drims, Renee y Ed Maverick, éste último le entregó un reconocimiento por cuatro discos de platino por su sencillo Ropa de Bazar. Más tarde, llegó su segundo material de estudio llamado TDBN (2021), en el que Jenny fungió como productora y compartió créditos con Dan Solo (Technicolor Fabrics), Santiago Casillas (Little Jesus), Andru y Ángel Behar (Nörte). Hay que resaltar también que Bratty fue nombrada Artista Radar de México en Spotify, reconocimiento que otorga la plataforma de streaming para nuevos artistas nacionales. También fue parte de Spotify Singles junto con su compatriota Renee, haciendo su reinterpretación de Bichota de Karol G. También fue parte de la campaña My First Fender de Fender a nivel internacional. Y, por último, se embarcó en su primera gira por España en donde compartió tarima con Cala Vento, Kiko Veneno, Sen Senra, Los Planetas y Panda Bear, entre otros. Para 2022 ha conseguido sumar a su currículum importantes colaboraciones como Metronomy, Cuco, Mon Laferte, Girl Ultra, Kevin Kaarl, Álvaro Díaz, Bruses, Arrobanat, Cancamusa, Depresión Sonora, Rojuu y Ximena Sariñana.

Actualmente Bratty está preparando su tercera producción discográfica. ( )

Nuevos Proyectos Destacó que después de su presentación durante los días 15 y 21 de abril, se enfocará en seguir produciendo, escribiendo música, y lanzando sencillos, además de que tiene planeado realizar una gira, con el deseo de que su actuación en Coachella, sea la puerta que abra la oportunidad de compartir su música por todo Estados Unidos, abrir el mercado para su proyecto musical. “Me encantaría hacer una gira por Estados Unidos, ya que esta es la primera vez que estaré pisando este país, por lo que sería algo increíble poder realizarlo. Además, también me falta realizar una gira por Sudamérica, visitando países como Chile, Colombia, llevando un buen concierto, y en México tenemos previsto shows en ciudades como Hermosillo, Tijuana, entre otros”, destacó Bratty. También dijo estar trabajando en lo que será su tercer álbum discográfico, el cual aún no tiene nombre, pero que estará conformado por 12 temas, omitiendo cuando sería el lanzamiento del mismo.

Será la primera vez que la sinaloense se presenta en los Estados Unidos. ( )