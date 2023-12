Después de esa cinta, Holland se centró en nuevos proyectos artísticos y buscó lidiar con otras situaciones personales que lo habían absorbido y por dos años no se volvió a poner la máscara.

A dos años de la salida de la película Spider-Man: No way home, que reunieron a los tres hombres araña que han existido durante el paso del personaje en el cine, Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland, este último dijo podría volver a interpretar al arácnido pero con una serie de condiciones.

En una conferencia en vivo con Choice Association, el actor dio más detalles sobre el tema de volver a interpretar al superhéroe más popular en la historia, y haciendo énfasis en lo que ha dicho en el pasado de que no se ve de 30 años portando la máscara de la araña.

Reconoció que durante su participación e integración a los que ha sido Marvel Studios, la historia del hombre arácnido ha ido por un buen camino, el cuál en su última participación tuvo un increíble cierre.

También dejó claro que a le interesa que el personaje tenga un buen legado y el futuro de la máscara quede con alguien a la altura del trabajo ya realizado.

Él estaría dispuesto a regresar, siempre y cuando la película tenga una buena historia, que el guión sea lo suficientemente bueno para volver a dar vida al personaje, dejando en claro que no solo hará una historia por hacerla.

Spider-Man Across The Spider-Verse es la última cinta del arácnido y el siguiente año al spiderverso llegará Madame Web, luego de que Kraven fuera atrasada con la huelga de guionista. Beyond Spider-Verse sigue pendiente de fecha de estreno.