En medio de la polémica destapada por el tema que Residente, dedicó a J Balvin , el legendario salsero, Rubén Blades ha tomado partido y ha pedido el fin de esta batalla entre los cantantes urbanos, pidiendo al público a ritmo de rap, no poner atención a estas cosas.

“Lo voy a hacer porque mi nombre anda por ahí dando vueltas. Así que, como quiera, me entraron ahí, me llevaron allá, yo voy a hacer un comentario corto, en el lenguaje apropiado”, dijo.

“Mi nombre ha aparecido en redes sociales y diarios, y ese conflicto ajeno hoy me obliga un comentario. Que nadie se equivoque, quiero que esto quede claro, aconsejo a René porque lo quiero como hermano”, comienza diciendo el rap.

“Cuando a veces la rabia a mi razón enrosca, me digo: ‘Rubencito, águila no caza mosca, no es amor y cariño, es amor y control, deja que el niño chille, a veces es mejor’”, añade.

“Hay una verdad vieja que solo el bueno aprende, el oro jamás compra a quien su alma no vende. Al ánimo caldeado, recomiendo darle fin, cálmense escuchando el álbum del año, ¡Salswing!”, concluye el rap del panameño.