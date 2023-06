Tomorrow X Together, integrado por Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun y Hueningkai se une Jonas Brothers, en una colaboración y lanzarán Do it like that el próximo 7 de julio.

“Do It Like That”, producida por el megaproductor Ryan Tedder, promete ser el himno del verano 2023.

Tomorrow X Together dio aldenatos de esta colaboración al publicar la imagen promocional de “Do It Like That”.

El póster con un diseño alegre reveló el título del sencillo y la línea de tiempo del lanzamiento de contenido.

Comenzando con un fragmento destacado el 22 de junio, Tomorrow X Together revelará fotos conceptuales el 29 de junio, un teaser del video el 5 de julio y el video oficial el 7 de julio.

Tomorrow X Together ha arrasado con la escena pop en Norteamérica con un apoyo masivo de oyentes Gen Z y más allá. Este año, la banda encabezará el Lollapalooza después de hacer su debut en un festival estadounidense en el mismo escenario en julio de 2022 con una impactante presentación en vivo.

Impulsaron su dominio mundial con el EP The Name Chapter: Temptation, lanzado en enero de este año, que debutó en la cima de Billboard 200 y permaneció en la lista durante el período más largo para un álbum de K-pop lanzado este año. Cada pista del amado EP aterrizó en la lista Daily Top Songs USA de Spotify.