The Walking Dead fue un fenómeno televisivo al momento de su estreno en el 2010, manteniendo a una audiencia durante 11 temporadas que llegaron a su final durante este fin de semana. Sin embargo, eso no significa que se acabe la franquicia.

AMC ha decidido extender el universo de The Walking Dead y desarrollar proyectos que deriven de esta serie, tal como ya lo hizo con proyectos como Fear the Walking Dead, Tales of the Walking Dead, The Walking Dead: Red Machete, The Walking Dead: The Oath, The Walking Dead: Cold Storage y The Walking Dead: Torn Apart.