En una reñida competencia, la reina de belleza Irma Miranda se alzó con el título de ganadora de la última edición de MasterChef Celebrity México 2023. La final, que mantuvo a miles de espectadores al borde de sus asientos, presentó un enfrentamiento culinario entre Irma Miranda, el exfutbolista Francisco Palencia y Eduardo Capetillo hijo. La noche estuvo llena de momentos de tensión, creatividad culinaria y un panel de jueces que no escatimó en elogios ni críticas constructivas.

El episodio final de MasterChef Celebrity México 2023 se transmitió en vivo, y Claudia Lizaldi, la carismática presentadora del programa, no escatimó en sus anuncios previos para crear expectación. El público estaba ansioso por descubrir quién se convertiría en el próximo maestro culinario de celebridades de México. Y fue una mujer fue quien ganó el reality en este formato por primera vez. En la primera edición Celebrity de México el premio se lo llevó el cantante Germán Montero, mientras que la segunda el vencedor fue el influencer Ricardo Peralta. Se trata de Irma Miranda, la modelo mexicana que fue coronada como Mexicana Universal 2022 y ahora obtuvo el trofeo de mejor cocinero en el programa de famosos más un millón de pesos, detalló vanguardia.com

Claudia Lizaldi muestra el cheque del premio por 1 millón de pesos.

“Es difícil de creerlo son muchísimas las emociones que tengo y obviamente ser la primera mujer, de verdad que no lo puedo explicar, estoy en chock, me siento muy contenta voy a seguir cocinando con todo el corazón además mi novio y mis papás ya me dijeron ‘nos tienes que seguir cocinando’, entonces lo voy a hacer con todo gusto”, expresó Miranda al recibir la noticia de parte de Claudia Lizaldi, quien fue la conductora en esta temporada.

¡Lo logró! 🥳✨🍴 @Irmamirandav_ se va como la campeona absoluta de esta temporada de #MasterChefCelebrity. 👌🏼 Su crecimiento fue ENORME y esta noche lo demostró, ¡muchas felicidades! 🏆❤️ #FinalMasterChef



👩🏻‍🦰🎥 @imjessicabulman pic.twitter.com/tVn8D2xQbf — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) September 11, 2023

Originaria de Sonora, México, la participante llegó a la final junto al ex futbolista Francisco Palencia y el actor Eduardo Capetillo Jr., hijo de los también actores, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo. Irma consolidó su éxito con un postre hecho a base de elote y con sabor a vainilla que los jueces catalogaron como digno de una final y con un dulzor muy bien equilibrado. Lo llamó Flor de elote.

Eduardo Capetillo Jr. Irma Mirada y Francisco Palencia llegan a la final.

“Me llevo muchísimo crecimiento, además de aprender a cocinar he aprendido a conocerme a mi misma... siempre da miedo probar cosas nuevas cuando no eres experto, pero ese es el aprendizaje que me llevo, que siempre hay que intentarlo y nunca darnos por vencidos”, expresó la también conductora para despedirse de sus compañeros. Durante el programa estuvieron presentes la mayoría de los ex participantes de esta temporada, entre ellos Romina Marcos y Emir Pabón, quienes desde el balcón apoyaron a los participantes. Fue una cocinada especial con público en vivo y durante el proceso los tres chefs jueces: Adrián Herrera, Zahie Téllez y Poncho Cadena visitaron a los participantes.

Elegantes para la gran final lucieron los chefs Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera.