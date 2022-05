Durante la ceremonia, se reconoció a la actriz Carmen Maura con el Platino de Honor por su larga trayectoria.

“Nunca pensé que iba a llegar tan lejos, ni planteé demasiado las cosas, creo que mi ángel de la guarda tomó decisiones por mí”, dijo la actriz al recibir el reconocimiento.

“Agradezco a mi ángel de la guarda el día en que me decidí a ser actriz. Me ayudó, entre otras cosas, a no volverme loca e interpretar cualquier papel como asesina, y después volver tranquilamente a casa”, dijo.