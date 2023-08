Y es que, Taehyung lanzó sus temas de prelanzamiento “Rainy days” y “Love me again” de su próximo álbum debut en solitario “Layover”.

Mientras tanto, “Love Me Again” alcanzó el número 1 en al menos 35 regiones diferentes, incluidas Austria, Bulgaria y Rumania.

El resto del álbum debut en solitario de V, “Layover”, incluida su canción principal, se lanzará el 8 de septiembre a la 1 p.m.

Tras el estreno de ‘Rainy Days’, V se conectó en un live en su cuenta oficial de Weverse y compartió con Army algunos detalles de la canción.

En ídolo reveló que el perro que aparece en el video no es su fiel Yeontan, si no uno parecido que escogieron al no poder llevar a ‘Tannie’ a España para grabar el MV.