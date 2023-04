Tras el éxito que tuvieron con el tema No sabía cuánto , una vez más el cantante Edén Muñoz se une nuevamente con Michelle Maciel, para grabar el tema Modo cabr..n.

En el video se puede ver a ambos artistas grabando el tema, con Edén usando pantalón café, tenis y su característico sombrero, mientras que Michelle luce chamarra de piel, lentes, pantalones militares y gorra, disfrutando de la pieza mientras la graban.

“Modo cabr..n activado, lo recio nunca se me ha quitado, de aquí no salgo si no es contigo por un lado. Pide botella yo pago, que lo que traigo en ti voy a gastarlo.