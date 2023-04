Tras una hora de rock y ska, al escenario del Tecate Light, llegó la presencia del DJ estadounidense Steve Aoki, quien a ritmo de su música electrónica elevó el ambiente al extremo, lanzando tracks desde su tornamesa como, Whole again, Pursuit of happines, Waste it on me, Just hold on, Delirious, Muñecas, Complicated, Melody, Azukita, entre otros tracks que se han vuelto esenciales para sus fans.