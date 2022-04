A casi cuatro meses de su fallecimiento, Vicente Fernández, el ‘Charro de Huentitán’ demostró que sigue siendo el rey y ganó un Grammy 2022 en la categoría de Mejor Álbum de Música Regional Mexicana, por “A Mis 80’s”.

En la terna, competía con Aida Cuevas por su “Antología de la música ranchera 2”, Mon Laferte por “Seis”, Natalia Lafourcade por “Un canto por México” y Christian Nodal, por “Ayayay!”.

El presentador Jimmie Allen fue duramente criticado en redes, por no saber quién era el intérprete mexicano y decir que no había podido ir a recoger el premio: “Tampoco ha venido, pero enhorabuena. Esto es un gran honor, aunque no hayas podido asistir”.