Octavio Ocaña murió en extrañas circunstancias luego de una persecución policial, para el momento de los hechos conducía su camioneta Grand Cherokee, según las versiones oficiales el joven no acató la voz de mando y fue cuando los uniformados decidieron seguirlo, publicó el portal publimetro.com

“De hecho se va a hacer una bioserie, que por el momento es algo que está en pláticas. Hay un productor cercano a mi papá que ha estado haciéndole la propuesta, mi papá no lo descarta, pero primero quiere cerrar el tema de la justicia”, contó la hermana del intérprete de Benito Rivers en la serie Vecinos.

Luego de celebrarse la misa para honrar su memoria su hermana Bertha, reveló al programa Venga la Alegría que no descartan realizar una bioserie donde se cuenten detalles de su vida.

El pasado 29 de octubre se cumplió un año de la muerte de Octavio Ocaña, mientras sus familiares han procurado hacer todo lo posible para que se mantenga vivo su recuerdo no han descansado un día desde su partida física para que se esclarezca el caso.

“No, ya es un ciclo que mi hermana y yo en su momento decidimos dejar atrás, sí se llega a dar la oportunidad, ¡qué padre!, lo hacemos con todo gusto, es algo como que todavía no nos pasa por la cabeza, porque el tema de ese mundo nos lo recuerda a él y es muy difícil”, precisó.

Bertha aclaró que tanto ella como su gemela Ana Leticia, quienes también participaron brevemente en una temporada de Vecinos , no tienen estimado participar en este proyecto.

“Han aparecido muchos gemelos de él. Igual estaría padre alguien que no sepa actuar para que así esté más padre la bioserie”, precisó.

La persecución provocó que el actor chocara y los policías le dispararan. El actor no murió por el accidente sino por el impacto de bala que recibió.

Mientras piensan en el libreto que deberán escribir, la familia de Octavio seguirán haciendo justicia por el joven actor, sin pensar en el tiempo que esto pudiera tardar ya que lo que desean es que los responsables “paguen” por los crímenes cometidos.

“Lo que nunca voy aceptar es la manera tan injusta en la que se fue y lo que nunca voy a aceptar es que no paguen los que tienen que pagar por su muerte porque esta lucha no ha sido en vano y porque no importa cuánto tiempo nos siga tomando lo único verdaderamente importante es que mi hermanito este descansando en paz”, escribió en su cuenta de Instagram.