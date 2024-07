Al lado de su figura, el director expresó: “Quiero enseñarles uno de los reconocimientos más hermosos que me han dado en toda mi carrera. Este para mí tiene un valor sentimental muy especial. Aquí pasé todas las vacaciones de mi infancia, todos los veranos, todas las navidades”, expresó.

Sobre el motivo por el que las autoridades del destino turístico mexicano decidieron rendirle este homenaje, Eugenio Derbez explicó que le dieron esta glorieta, con esta estatua, por ayudar a la difusión de Acapulco a nivel mundial con películas como No se aceptan devoluciones o como la serie de Acapulco, señaló quien.com

“Yo agradezco que me hayan permitido filmar aquí. El amor que yo le tengo a Acapulco, y a su gente, a los clavadistas de La Quebrada, que son mis amigos, no tengo con qué pagar todo el amor y todo el cariño que me ha dado la gente y el pueblo de Acapulco”, añadió.

Enseguida, Eugenio Derbez expresó con emoción: “Vine a conocer mi estatua porque ni había podido venir. Está increíble, está hermosa, y gracias”.

Finalmente, el creador de La familia P. Luche recordó que el puerto de Acapulco continúa en reconstrucción tras el paso del huracán Otis, de categoría 5, y exhortó a sus seguidores a visitar el lugar para ayudar a su recuperación total.

“Todavía hay mucho qué hacer en Acapulco, recuerdo que cuando estrenó ‘No se aceptan devoluciones’ hubo un huracán también el fin de semana que estrenó y donamos parte de la taquilla para reconstruir escuelas aquí en Acapulco, pero esta vez el daño es mucho más, mucho mayor, así es que los invito a que vengan a Acapulco, vengan, está hermoso como siempre, recuperándose poco a poco, pero hay que apoyar a Acapulco con turismo, vamos a darle trabajo a toda la gente de Acapulco, Aquí los esperamos”, concluyó.