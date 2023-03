El hecho fue “un sueño” para Ibarreche, pues no solo logró conducir uno de los eventos más esperados del año, sino que intercambió palabras con celebridades como Jamie Lee Curtis o Austin Butler, indicó vanguardia.com

“Dos fotos de lo que ayer se convirtió en mis momentos favoritos de la vida, y por supuesto el tremendo equipo con el que tuve el placer de trabajar. Azteca siete gracias por llevarme a cumplir mi sueño. gracias por ponerme el traje que ya no me quiero quitar nunca. Ricardo Casares gracias por llevarme de la mano en esa alfombra donde yo solo me hubiera sentido absolutamente perdido” Escribió Ibarreche

A los pocos segundos de aparecer a cuadro, el nombre de Javier Ibarreche se volvió tendencia en Twitter. Y es que los fans del tiktoker aprovecharon la plataforma para enviarle sus mejores deseos por cumplir su meta.

Luego de finalizar la transmisión de la gala, Ibarreche dedicó un emotivo mensaje a sus fans, pues no se esperaba las decenas de felicitaciones que recibió. “Casi no uso esta red, pero hoy fui tendencia un ratito, y resulta que los tweets eran pura cosa bonita. Gracias por eso”, escribió.