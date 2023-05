Y la fiesta se armó en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con el festival Emblema, en el que participaron artistas como Belinda, Robbie Williams, Black Eyed Peas, Bizarrap y muchos más.

En el Tecate Emblema 2023, contó con la participación de grandes estrellas tras la cancelación de Enrique Iglesias.

Belinda compartió el escenario con invitados como Moderatto y la española Ana Mena y los de Genitallica tocaron con ella “Borracho”.

La intérprete compartió sus éxitos como “Muriendo lento”, “Ángel”, “Luz singravedad” yy “Bella traición”, que el público coreó con ella.

Además, tocó nuevo su cover de “Best of You” de Foo Fighters y “Amor Eterno” de Juan Gabriel.

Con Black Eyed Peas reinó el ambiente festivo al presentarse en el Autódromo Hermanos Rodríguez y compartir sus grandes éxitos como “Let’s Get It Started”, “Pump It”, “Don’t Stop the Party”, “The Time”, “Where Is The Love?” y “I Gotta Feeling”.

La cantante de origen latino Becky G tomó el Kia Stage para poner el pop urbano a sonar con rolas como “Mayores”, “Fulanito” y “Bailé con mi ex” .

La estadounidense se dijo orgullosa de sus raíces mexicanas.

“Quiero escuchar ese grito mexicano... Es un placer y un orgullo estar aquí con ustedes”, añadió.

Y al final rindió un homenaje musical a Selena con los temas “Como la flor”, “Bidi Bidi Bom Bom” y “Baila esta cumbia”.

Robbie Williams llegó al escenario principal en el segundo día del festival, al cantar Williams lo dio todo sacandtemasos como “Rock DJ”, “Feel”, “Tripping” y hasta un cover de “Don’t Look Back in Anger” de Oasis se echó.