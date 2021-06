“Yo sé que las redes no pasa nada, que son puro cotorreo y no me le voy a poner al brinco a alguien que ni siquiera conozco, pero en determinado momento, cuando es con los hijos, como que pierdes algo y como estaban diciendo cosas que no venían al caso dije: ‘a ver señores, no sean borregos, no digan cosas que no conoces y dos, que ya pasó”, añadió.

Ángela recalcó que ella estaba contenta de haber podido representar a su país y que hizo lo mejor que pudo en ese momento. Asimismo, su hermano Leonardo dijo que los connacionales sólo se fijaban en lo malo.

“Los tres hemos cantado el himno nacional en la pelea del canelo y algo que me choca de los mexicanos es que no aplauden cuando algo se hace bien. Yo canté el himno, mismo estadio, perrísimo y nadie dice nada porque no me equivoqué”, externó.

Pepe Aguilar respaldó la opinión de su hijo y ahondó en que “las banderitas” también deberían sacarse en los momentos donde las cosas salen de la forma correcta.