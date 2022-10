“Él publicó esto justo antes del accidente”, agregó McPhee. Los fanáticos y seguidores ya han inundado la publicación con comentarios de luto por el trágico accidente de Spence.

“¡Vuela y canta con los ángeles y baila entre las estrellas amiga! RIH”, comentó uno de sus seguidores. “Dios mío, estoy sin palabras. ¡Tú no Willy! Wow... Descansa en el paraíso, rey”, comentó otro.

El productor de cine Randall Emmett también rindió un homenaje a su “amigo” en una de sus historias de Instagram.

“Mi corazón está roto y mis oraciones están con su familia”, escribió sobre una foto de Spence.

“Tuve la suerte de que cantara para mí en vivo en mi casa y otros eventos, te extrañaré amigo. Sé que tocaste a muchos de nosotros. Tengo el corazón partido”.

Durante el final de la temporada 19 de American Idol, Spence cantó Georgia on my mind, A change is gonna come y Stand up. Aunque los jueces se sintieron conmovidos por su grandiosa actuación, Spence recibió menos votos que Chayce Beckham, quien se convirtió en el ganador del primer lugar del reality.